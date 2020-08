Karla Tarazona volvió a demandar por pensión de alimentos a Leonard León

Karla Tarazona se pronunció con un medio local para contar que volvió a entablar una demanda contra Leonard León por pensión de alimentos.

La expresentadora de televisión informó que el cantante no cumple con el pago de las necesidades básicas de sus dos hijos, ni los ve hace más de un año.

“Ya lleva 7 meses sin pasar, pero ya ingresaron los papeles (omisión de alimentos) y la justicia se encargará. El proceso seguirá hasta donde tenga que seguir, así que no me complico la vida ni reniego. Ahora no hay perdón ni disculpa que valgan”, comentó al Trome.

La modelo manifestó que la demanda ya se encuentra admitida por el Poder Judicial. Además, espera que el intérprete pueda cumplir con sus deberes como padre y reciba una sanción por sus actos.

“Entra automáticamente por omisión de alimentos, así que reciba la sanción que tenga que recibir, en su problema y consecuencia de sus propios actos. Ni los animales abandonan a sus hijos en peores situaciones”, acotó Tarazona.

Además, agregó: “Obra bien y te irá bien, es la ley de la vida. Yo vivo y me preocupo al 100% por mis hijos, soy madre soltera y a mucha honra. Esperaré que la justicia haga su trabajo, no me interesa hablar de ese individuo”, finalizó.