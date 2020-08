Magaly Medina a alcalde de Los Olivos: “Deberían presentar su carta de renuncia” | VIDEO

Magaly Medina rompió su silencio en su programa tras la tragedia que ocurrió en Los Olivos, donde fallecieron 13 personas asfixiadas.

Ante ello, la presentadora dejó un contundente mensaje al alcalde Felipe Castillo Alfaro, pidiendo la carta de renuncia de los gerentes de fiscalización del municipio.

Luego de haberse reportado víctimas en un operativo policial tras haberse organizado una fiesta clandestina en medio del estado de emergencia que vive el país, la figura de ATV se manifestó:

“El país está de duelo por las 13 muertes por esta intervención policial en esta discoteca clandestina. Antes de la pandemia se hacían estas fiestas de pocas personas que se les conocía como ‘privaditos’”, indicó Medina.

Magaly Medina sobre el alcalde de Los Olivos

La periodista agregó que los efectivos están en constante movimiento los fines de semanas por eventos reportados pese a la pandemia del COVID-19. Por ello, ante lo ocurrido comentó que existen varios responsables.

“Estas fiestas de fines de semanas son como una obligación. Si no salen a bailar no es vida para ellos. Aquí hay varios que tienen responsabilidad. No solo echemos la culpa a las víctimas, echemos la culpa también a las autoridades”, sostuvo.

A su vez, la figura de ATV se refirió a las últimas declaraciones de Felipe Castillo Alfaro, quien aseguró que su irresponsabilidad era netamente “emocional”.

“Me río en su cara, señor alcalde. Este es el momento en que los gerentes de fiscalización deberían presentar sus cartas de renuncia. Porque nadie me va a decir que no estaban enterados que en ese lugar no era la primera fiesta que se hacía”, finalizó.