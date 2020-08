Angie Arizaga a Belén Estévez tras juzgar su baile en EEG: "Desmereces mi trabajo"

Luego que Belén Estévez criticara su baile en Esto es Guerra, en el segmento Divas, Angie Arizaga no dudó en cuestionarla. La argentina calificó de "pobre" la performance de la modelo.

“Siento que fue una coreografía pobre, como que me faltó algo más. El merengue es un baile alegre y divertido, estuvo el meneo de caderas, pero siento que me faltó más. Si fuese un concurso de ganas y alegría, quizás te llevarías la copa, pero acá se tiene que bailar”, indicó Belén Estévez, a lo que Arturo Chumbes rápidamente respondió: “Yo creo que lo tuyo con Angie es más personal, yo he visto que ha bailado bien de inicio a fin”, señaló el coreógrafo.

Ante ello, Angie Arizaga le pidió explicaciones a la rubia. Además, se preguntó si Belén tenía algo contra ella.



"Yo no sé si hay algo personal, pero Belén por ti bailé un merengue, porque cada vez que hago algo urbano no te gusta. Ahora que hago merengue, algo más alegre, tampoco. Siempre que hago urbano me dices que es lo siempre. Desmereces mi trabajo", dijo ofuscada, quien conpitió en esta fecha con Rosángela Espinoza.