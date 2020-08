Korina Rivadeneira reveló los inconvenientes que tuvo con Mario Hart tras su embarazo

Korina Rivadeneira al encontrarse en las últimas semanas de su embarazo reveló que ha sido difícil lidiar con los dolores al tener su barriguita muy grande.

Entre las confesiones que realizó en su cuenta de Instagram, compartió una anécdota particular sobre su relación con Mario Hart, quien por momentos al parecer "no la soporta" ante sus pedidos.

Korina Rivadeneira en Instagram compartió su último mes de embarazo y su relación con Mario Hart

La modelo mostró un momento junto al corredor de carros en su red social, donde hacía evidente la actitud que tenía tras su pedido a través de Whatsapp:

Korina: “Habrá algún vino rico?”.

Mario: “Hay una botellita chiquita que me mandaron con el rompecabezas”.

Korina: “Será dulcita??”.

Mario: “No”.

Korina: “Te puedo pedir el vino y flips??”

Ante las preguntas de la actriz, Mario Hart le envió una grabación haciéndole muecas de cansado. Pese a ello, la joven se lo tomó con buen humor y le pidió disculpas:“Jajajaj perdón esposo mío te amoooo es que me lele todo”.

Sin embargo, Korina utilizó su plataforma para confesar sobre su esposo: “Creo que ya no me soporta”, preguntando a sus seguidores si debía continuar pidiéndole cosas o dejarlo en paz.

Korina Rivadeneira mostró sus complicaciones para caminar embarazada

Korina también reveló a sus fanáticos que tiene inconvenientes para caminar y dolores en la zona umbral: “Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo”.

Además, acotó: “Si no camino así me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de la fuerte que es el dolor”.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo y actriz venezolana que se hizo conocida en el Perú por ser parte de diferentes realitys de competencia y trabajar en algunas series de televisión. Actualmente es pareja de Mario Hart, con quien se casó y ahora está esperando un bebé y a punto de dar a luz.