Omar Ayuso elimina su Twitter tras criticar a fans que piden fotos sin respetar la distancia

Omar Ayuso más conocido como Omar Shanaa en la serie de Netflix, Élite, decidió eliminar su cuenta de Twitter por los comentarios negativos que recibió a raíz un tuit que publicó la semana pasada sobre la medida adoptada en algunas comunidades autónomas sobre la prohibición de fumar en la calle.

"Si no se puede fumar a menos de dos metros, tampoco se pueden pedir fotos a menos de dos metros", comentó el actor al respecto.

Este mensaje fue tomado a mal por parte de sus fans, lo que generó un aluvión de comentarios negativos contra el actor. Entre ellas, la actriz Elena Rivera, quien le envió un mensaje de reflexión:

"Tienes que tener muy poco amor por esta profesión o tener muy pocos años de oficio para que te moleste el cariño del público. Pocas cosas más satisfactorias que cuando te llega una persona por la calle y, con educación, elogia tu trabajo o te pide una foto".

Ante todo, este revuelo que fue provocado por su tuit, el actor español optó por borrarlo y argumentó que "pasaba de generar una polémica de algo tan absurdo y tan sencillo", pues "cuando hablo de la distancia de seguridad a la hora de pedir una foto hablado de la distancia de seguridad, no del hecho de pedir una foto". "Quien me conoce sabe que rara vez digo que no a hacerme una foto, infravaloro el cariño del público y no valoro sus muestras de afecto", añadió el actor, que defendió que su mensaje había sido malinterpretado: "Lo demás es no haber entendido el trasfondo del mensaje y buscar mierda donde no la hay. No tendría que estar sobre explicando algo tan simple como que, si existen unas normas de seguridad de cara al virus, entre las que incluye la distancia personal, hay que respetarlas".

A pesar, que borró el mensaje al principio, el actor español prefirió borrar la cuenta y abandona el Twitter para evitar más controversia de la que se ha dado. Si bien no se sabe si es algo temporal o definitiva, el artista aún mantiene sus otras redes como Instagram, donde tiene 4,4 millones de seguidores.