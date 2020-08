Ramón García sobre personas que salen: “Si no entiendes, la verdad no mereces vivir”

El actor Ramón García está preocupado por la situación del coronavirus en el Perú y sobre todo por él y sus familiares. El artista teme que alguno de sus parientes se contagie de covid-19.

Sin embargo, la celebridad peruana también demostró su molestia con la población peruana, ya que según él, no hemos aprendido nada, a pesar de los fuertes golpes que nos está dejando la pandemia.

“Me da miedo enfermarme, que se enferme mi familia. Me da mucha pena lo que está pasando, que la gente no haya aprendido y no aprenda, que lamentablemente van a morir más”, inició el artista.

García expresa que las ciudadanas y ciudadanos siguen viviendo como si ni pasara nada y no hacen caso a las indicaciones del Gobierno para frenar el coronavirus.

“El otro día leyendo encontré que la primera gran epidemia fue la antonina en el año 165 hasta 180. El emperador Marco Aurelio dio las mismas disposiciones que ha dado Vizcarra. Del 165 al 2020 no hemos aprendido ni m***”, añadió.

“La gente hace fiestas, sale sin mascarilla. Dios me perdone, pero creo que hay dos especies humanas: homo sapiens sapiens y el otro es homo sapiens imbéciles. Si te dicen que hace daño, que produce la muerte... si no entiendes eso, la verdad, no mereces vivir”, expresó muy molesto a ‘Perú 21’.