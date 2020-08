Antonio Pavón entregó anillo de compromiso a su pareja, Joi Sánchez

Antonio Pavón ha dejado claro que pasó la página y sigue adelante. El exchico reality mostró a través de su cuenta de Instagram que se ha comprometido con su pareja, la peruana de 28 años Joi Sánchez, con la lleva una relación de dos años.

El español sorprendió a su novia al entregarle un anillo de compromiso en medio del mal, mientras festejaban el cumpleaños 28 de la joven, con la compañía de amigos y familiares, en Costa de Sol.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, sostuvo el participante de ‘Supervivientes', evitando dar detalles sobre su futura boda.

Asimismo, Sánchez no pudo contener la emoción y no dudó en lucir su anillo de compromiso en las redes sociales.

“No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, compartió Joi en Instagram.