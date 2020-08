Agatha Lys contrajo el COVID: “Vengo pasando un proceso respiratorio que ahora es neumonía”

Agatha Lys rompió su silencio para contar que dio positivo al coronavirus y se encuentra batallando contra contra el virus tras haber contraído neumonía.

Ante ello, la tarotista dejó unas reflexivas palabras a través de su cuenta de Facebook agradeciendo el cariño de su público y aconsejar que prevengan contra el COVID-19.

“Hoy me quiero comunicar con todas las personas que generosamente me siguen y me brindan su cariño . Es para contarles que lamentablemente he dado positivo a la prueba de la COVID-19. Tomé todas las precauciones del caso y he seguido cuarentena desde que empezó. Casi no he salido, pero cuando te toca, te toca”, confesó en su red social.

“Quisiera decir que soy asintomática pero no ha sido ese mi caso. Vengo pasando por un proceso respiratorio que ahora ya es una neumonía por COVID. Quiero compartir con ustedes mi experiencia después de haber sentido el terror de estar a punto de que me trasladen por falta de oxígeno, pero con la advertencia de que no iba a encontrar una cama disponible”, comentó Agatha.

La tarotista señaló que está saliendo “lentamente de un momento crítico” y se mostró agradecida con Dios y las personas que la están apoyando, pues su familia también se encuentra en peligro.