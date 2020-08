Magaly Medina sobre Christian Domínguez: “Es trabajador y no le avergüenza reinventarse”

¿Fumaron la pipa de la paz? Magaly Medina es conocida por sus comentarios mordaces al momento de comentar sobre un tema o personaje. Por eso, causó sorpresa que, tras muchos años, Christian Domínguez declarara para el programa de la popular ‘Urraca’.

La presentadora de televisión no dudó en resaltar las actitudes positivas que tiene el cantante y que durante la pandemia no tardó en reinventarse para sobrellevar la crisis económica y la falta de conciertos.

“Él dice que la pandemia lo ha cambiado y eso es cierto, la pandemia ha cambiado a mucha gente que ha tenido que reflexionar en sus casas tratando de pensar y reflexionar sobre su vida, qué bueno. Ahora, lo que no le negamos es que es un hombre bastante trabajador y emprendedor”, comentó Magaly Medina.

La reconocida periodista enumeró las cosas que empezó a hacer el artista para salir adelante durante la pandemia, desde vender atún, mascarillas y hasta realizar repartos ahora que no shows se ven muy lejanos de regresar, y que no le avergüenza el reinventarse.

“Es chambero, de eso sí conocemos y a él no le avergüenza vender mascarillas, vender protectores faciales, repartir el emprendimiento del chifa de su amigo en su motocicleta, no le avergüenza, ha vendido atún. A él no le avergüenza porque el trabajo no te debe avergonzar, el trabajo te enaltece más bien”, dijo la “urraca”.

Al finalizar el informe sobre el cantante, Magaly Medina felicitó a Domínguez por hacer un mea culpa.

“Él dice que ha tomado malas decisiones, reconoce que ha cometido muchos errores, incluso más de lo que nosotros hemos visto. Pero ya reconocerlos es un buen comienzo, Christian Domínguez, así es como el ser humano evoluciona, como el ser humano se hace responsable de sus actos”, concluyó.