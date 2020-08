Jazmín Pinedo a Gino: "Y va a llorar, porque tú jamás supiste valorarme" | VIDEO

Jazmín Pinedo sorprendió al dedicarle una canción a Gino Assereto en el reality de 'Esto es guerra' cuando su expareja decidió cantarle en vivo.

¿Qué le dijo Jazmín Pinedo a Gino Assereto?

Todo inició cuando Assereto concursaba junto a Rosángela Espinoza, quien le comentó que olvide a la mamá de su hija, pero él le aseguró que "siempre estará conectado" con ella.

Ante ello, el modelo se atrevió a pedir el tema "Me va a extrañar" de Ricardo Montaner, pero alterando la letra: "su vida no será igual sin mí".

La presentadora al escuchar la frase se enfrentó a su exnovio: "¿Qué? ¡Estas improvisando!". Por ello, Jazmín pidió cantar “Me vas a extrañar” de la orquesta N’ Samble, enfatizando "tú jamás supiste valorarme" mientras miraba a Assereto.

Gino Assereto le consultó a Jazmín Pinedo si lo extrañaba

La producción asombró a la expareja colocando la canción que los representaba en su relación, un “Día de Suerte” de Alejandra Guzmán. Ambos entre risas decidieron interpretarlo como parte del juego.

Sin embargo, el chico reality al finalizar le consultó a Pinedo: “Tú dices: me vas a extrañar, ¿Tú no me extrañas?”, sin imaginar la respuesta de la conductora.

“No, yo te tengo cerca, lo que pasa es que te tengo cerca pues. No te puedo extrañar porque si no te tuviera cerca, te extrañaría (…) la gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un montón”, expresó la joven.