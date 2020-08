Gino Assereto le declaró romántica canción a Jazmín Pinedo en vivo | VIDEO

Jazmín Pinedo quedó en shock al escuchar la inesperada declaración romántica de Gino Assereto con una canción en el día de su cumpleaños, llegando a sorprender en vivo durante el programa de 'Esto es guerra'.

Assereto concursaba junto a Rosángela Espinoza, quien los instó a "olvidar" a Jazmín, por lo que Gino dijo que "siempre estará conectado" con su expareja.

A ello añadió el tema "Me va a extrañar", de Ricardo Montaner, pero el Tiburón alteró la letra y añadió versos como "su vida no será igual sin mí".

Sorprendida, Jazmín expresó "¿Qué? ¡Estas improvisando!". Segundos más tarde la China le dedicó el tema "Me vas a extrañar", resaltando versos como "tú jamás supiste valorarme".

Ante ello, Gino Assereto le dijo que todo era un juego y decidió cantarle “Día de Suerte” de Alejandra Guzmán. Luego, le comentó: “Tú dices: me vas a extrañar, ¿Tú no me extrañas?”, sin imaginar la respuesta de Jazmín Pinedo.

La conductora dijo: “No, yo te tengo cerca, lo que pasa es que te tengo cerca pues. No te puedo extrañar porque si no te tuviera cerca, te extrañaría (…) la gente no nos entiende, pero nosotros nos queremos un montón”.

Recordemos que Jazmín Pinedo y Gino Assereto decidieron terminar su relación hace tiempo y desde entonces mantienen una buena comunicación.