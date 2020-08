Madonna cumple 62 años como la inigualable ‘Reina del pop’

La ‘Reina del pop’, Madonna está de cumpleaños, llegó a los grandes 62 años sin que nadie logre arrebatarle el trono real en la música. Durante todo este tiempo la diva del pop ha sabido ganarse el corazón y la admiración de las personas.

Gracias a su trayectoria musical es una de las figuras femeninas más importantes de la música de todos los tiempos y que se mantiene vigente hoy en día. La nacida un 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan conocía de sus talentos para la música desde muy joven, al punto que a los 20 años tomó la gran decisión de dejar su tierra natal para viajar a Nueva York, para empezar sus estudios en danza contemporánea.

Pero sería hasta 1983 que obtendría su gran oportunidad en el mundo de la música, gracias a su disco debut Madonna, el cual tendría uno de sus primeros éxitos ‘Eveybody’.

Desde ese momento, Madonna tiene en su haber 14 álbumes de estudio los cuales son: Madonna (1983), Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray of Light (1998), Music (2000), American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), MDNA (2012), Rebel Heart (2015) y Madame X (2019), todos ellos, con un éxito rotundo.

Pero no solo tiene talento para la música, sino que fue una de las primeras en incursionar como empresaria, ya que ha logrado fundar varias empresas, así como lanzado distintos productos al mercado, además se convertirse en imagen de marcas conocidas. Su labor más reconocida es la de la cadena de gimnasios Hard Candy Fitness.

¿Cuál es el verdadero nombre de Madonna?

El mundo la conoce como Madonna, pero al ‘Reina del pop’ se llama Madonna Louise Veronica Ciccone. Nació un día como hoy en agosto del 1958 en Bay City, Michigan Estados Unidos. Estuvo casada un par de veces, la primera vez con el actor Sena Penn y luego con el director Guy Ritchie, y tiene seis hijos.

El día que Madonna cautivó al Super Bowl 2012

Madonna fue la artista escogida para amenizar el medio tiempo del Super Bowl XLVI, contando con LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y Cee Lo Green como artistas invitados. En ese entonces, dicho espectáculo alcanzó la marca como el show de medio tiempo más visto en la historia con 114 millones de espectadores.