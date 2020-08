Mar de Copas sobre críticas de entradas: "Nos apena el malentendido y pedimos disculpas"

Con 27 años de trayectoria, nunca imaginaron que un malentendido los pondría en el ojo de la tormenta. Hace unos días anunciaron su primer concierto virtual “Todos los Singles. Volumen 1”, y unos emocionados fans se dieron con la sorpresa de que el precio de las entradas sobrepasaba su presupuesto. Como era de suponer, las críticas no se hicieron esperar.

Ante ello, Manolo Barrios, una de las cabezas de Mar de Copas, explicó a Wapa.pe que todo se trataba de un mal entendido. Además, indicó que tanto él como sus compañeros están mortificados con la situación.

¿Cómo han tomado estás críticas?

Es algo importantísimos para nosotros este concierto. Hemos estudiado este terreno desde hace muchos meses para ofrecer un concierto de calidad, con interacción al público, con el fin de brindar toda una experiencia. Lamentablemente, todo este tema de las críticas ha malogrado un poco toda la onda que teníamos. Ha sido un mal entendido, yo realmente estoy mortificado, todos. Hemos pensado en ofrecer un show de calidad, que sea toda una experiencia. Lamentablemente todo este tema ha malogrado toda la onda. Ha sido un mal entendido y quería aclararlo.

¿Cuál fue el malentendido?

La plataforma sacó el precio de las entradas antes de que saliera la nota de prensa y eso ha hecho que el público pensara que estamos cobrando 250 soles por un concierto y eso realmente no es así, sería una locura. El concierto en realidad cuesta 50 soles, es la verdadera tarifa y quiero que la gente lo entienda. Después está la entrada de 79 soles que ofrece algo más que el concierto y otra de 249, que es la entrada más un meet and greet, donde tendrán una serie de beneficios, como firma de disco, interacción con los cantantes y más.

¿Y por qué cobrar 249 soles?

Eso básicamente lo hemos hecho para costear los gastos de producción, porque realmente es un proyecto de calidad y no nos alcanzaba, porque realmente nos ha salido caro lo que queríamos ofrecer. También la idea era para captar al público del extranjero, que la verdad no siente que el costo es mucho. Felizmente las entradas ya están casi agotadas.

La gente los ha llamado oportunistas...

Respecto a ese calificativo, nosotros no somos gente oportunista, la gente que nos sigue y conoce el mercado lo sabe. No nos identificamos con esa palabra. Realmente no le encuentro mucho sentido. Oportunismo es aprovecharse de la situación, no sé de qué nos estaríamos aprovechando. La entrada cuesta 50, y si se refieren a que deberíamos tocar gratis o que debería costar 15 soles, lamentablemente nosotros también somos gente que tiene que vivir de algo, y eso no es oportunismo.

¿Y han llegado a tocar gratis en esta pandemia?

Sí, claro. Yo no debería decirlo, pero ante esta situación me veo obligado a decirlo. Esto para nosotros es algo novedoso porque no estamos acostumbrados a estar en boca de todos negativamente. En 27 años que tiene el grupo, todos los años hemos tenido un presupuesto para conciertos benéficos para empezar. Y ahora durante la pandemia hemos hecho un montón de conciertos virtuales benéficos para las personas afectadas como nos corresponde, felices de la vida. Entonces nos duele que la gente piense que estamos cobrando 250 soles para un concierto en medio de esta situación.

¿A qué se ha estado dedicando Mar de Copas ante la falta de shows masivos?

Nos hemos demorando meses estudiando la situación, hemos dedicado tiempo en realizar este concierto virtual. Muy aparte de lo que hacía cada integrante para sobrevivir, porque de 65 conciertos que teníamos al años nos quedamos en cero. Y como debes saber los músicos no es que ganen mucho, los ahorros son pocos. A mi a los dos meses de cuarentena ya no me quedaba ni un sol. Nos hemos estado cachueleando como podemos porque no estamos solos, tenemos familia, hijos, colegios que se siguen pagando. En mi caso he estado revisando textos para ganarme la vida, componiendo, dando conciertos privados, al mismo tiempo planeado qué hacer. Mi esposa es actriz y ella también ha estado dando clases de zoom. Ha sido duro.

¿Qué les puedes decir a los que criticaron el concierto?

Yo les pido disculpas porque la información no salió de buena manera, pareció que un concierto de Mar de Copas valía 250 soles. Y no es así.

¿Cómo van con el lanzamiento de su disco?

Estamos grabando los demos, viendo la manera de concretarlo. Ideando cómo puede salir bien porque estamos ilusionados con eso. El público se está acompañando mucho con el arte durante esta pandemia y estamos seguros de que el resultado del nuevo disco va alegrar mucho a los fans.

Detalles del precio de entradas y lo que incluye:

El show llamado “Todos los Singles. Volumen 1” será transmitido a través de internet y promete la experiencia de un show en vivo.

GENERAL: S/. 49.00

Incluye:

01 entrada al concierto en vivo vía streaming

VIP: S/. 79.00 (CAPACIDAD LIMITADA)

Incluye:

01 entrada al concierto en vivo vía streaming

Acceso a un Zoom privado para un breve saludo de la banda y la proyección de imágenes en “Pantalla de público” durante el concierto (7:15 pm hasta fin del show)

Votación de 2 canciones en vivo por Zoom

Foto final de la banda + pantallas del público en Zoom

PLATINIUM MEET & GREET: S/. 249.00 (SOLO 30 ENTRADAS)

Incluye:

Todo lo de la entrada VIP

Acceso a un Zoom exclusivo para una conferencia única en la cual el público podrá hacer preguntas a la banda, donde tocará 2 canciones en versión acústica (de 06:00 a 06:40 pm aproximadamente)

Video de la banda mandando un saludo personalizado

Disco autografiado (en la conferencia Zoom se recopilará la información para el envío del disco y el saludo personalizado) No incluye el costo del envío, puede ser recogido también.