Will Smith pierde los dientes en 'fuerte incidente' con Jason Derulo

Will Smith se despidió de su sonrisa ‘close up’ luego de protagonizar un fuerte incidente con su colega y amigo, Jason Derulo, quien sin querer le partió varios dientes mientras jugaban golf.

Es más que conocido el sentido del humor del protagonista de ‘Hombres de negro’, además suele grabar momentos cotidianos de su vida y compartirlo en sus redes sociales. En este caso, el actor quiso dar presumir de sus conocimientos en golf enseñándole a Jason Derulo.

No obstante, las cosas no salieron como esperaban, ya que, mientras Smith le daba indicaciones a su colega, este realizó el tiro sin avisar y lo dio con tanta fuerza que terminó pegándole fuerte a la boca a Will.

El popular ‘Príncipe del rap’ dio un gran grito de dolor y se acercó a la pantalla del celular para ver el resultado del golpe, tres dientes partidos.

Horas más tarde, Smith publicó una imagen en su Instagram donde sale con Derulo sonriendo con sus dientes rotos. Claro, hay quienes que piensan que es una broma.