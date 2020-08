Emilia Drago retoma la actuación con su primer unipersonal “Llámame mamá”

La actriz Emilia Drago presenta su primer unipersonal llamado “Llámame mamá”, una comedia virtual en la que nos revela sus inquietudes en relación a la maternidad, las dificultades de tener un parto en medio de una pandemia, sus dudas sobre la educación, el cambio del cuerpo después de dos hijas, la lactancia, la relación en pareja y las demandas sociales en relación al rol de la mujer que decide ser madre.

La obra tendrá solamente seis funciones que serán transmitidas en vivo en la plataforma de Joinnus live, el 3, 4, 5 y 10, 11 y 12 de septiembre del 2020 a las 9 de la noche. El espectáculo on line es dirigido por Paloma Reyes de Sá (directora de Los Fabulatas, El primer caso de Black & Jack, Se busca marido cama adentro, entre otras comedias teatrales), y la producción general de Diego Lombardi.

Será la segunda vez que Paloma Reyes de Sá dirige a Emilia Drago después de 10 años de haber trabajado juntas en la comedia clown “La peña del payaso”. Esta es una obra producida por Gestus.

“Ser mamá es un acto de amor en todos los sentidos, y muchas veces nos sentimos solas en el proceso porque creemos que somos las únicas que sentimos miedo, angustia e incertidumbre, cuando la realidad es que todas las madres pasamos por las mismas experiencias y sensaciones. Es normal y natural sentirnos vulnerables en la maternidad. Nuestra lucha con las hormonas, con nuestro cuerpo que ya no es nuestro cuerpo, lo difícil que es la lactancia”, expresa la actriz.

“Pienso que este unipersonal puede ayudar a que esto quede claro: todas sentimos y pasamos por lo mismo. Tengamos calma y confiemos en nosotras y en nuestro instinto”, comenta.

“Hacer este unipersonal ha sido uno de los mayores retos de mi carrera. No solo porque está expuesta gran parte de mi vida, sino porque el hecho de que sea virtual te da una sensación de salto al vacío. No tener al público contigo es algo muy difícil para todos los artistas. Este unipersonal me ha obligado a confrontarme con mis miedos y temores, a confiar en mis capacidades y a entregarme a la búsqueda de una forma y un estilo”, añade.

“Y no había mejor persona que Paloma para dirigir este unipersonal. La conozco hace mucho tiempo y me gusta lo detallista que es en cada montaje. Además, ella también es mamá y eso nos ha permitido tener un universo de experiencias y sensaciones en común. Creo además que el hecho de acercarnos con humor a todas las experiencias maternas nos permite al mismo tiempo divertirnos y reflexionar. Este unipersonal es también un homenaje a las madres, especialmente para la mía. Yo con dos hijas muchas veces no sé qué hacer, imagínate ella con cinco hijos. Una mujer valiente, guerrera y llena de amor”, puntualiza.

“Crear y escribir esta obra nos hace reflexionar sobre nuestra maternidad y sobre cómo el mundo percibe esa función. Nos recuerda que cuando te vuelves madre todo cambia y que dentro de esa búsqueda de reencontrarnos y entendernos, hacemos lo mejor que podemos. Que no todo es color de rosas y que podemos reírnos de eso”, cuenta la directora, Paloma Reyes de Sá.

“La risa nos ha acompañado en este proceso y nos ha ayudado a retratar algunas situaciones que vive Emilia y transformarlas en teatro. Si miramos a fondo lo que pasa en una casa donde hay niños, todo es absurdo, alocado y gracioso. Me emociona verla entrando en contacto con la belleza de ser parte de un ciclo donde de hija se vuelve madre y en su maternidad siente la necesidad de tener respuesta de su propia mamá”, agrega.

“Es la segunda vez que la dirijo y en esta oportunidad siendo su primer unipersonal, muchas más emociones se remueven. La veo como una actriz que ha madurado y crecido en sus habilidades, además de todo lo multitalentosa que puede ser. La comedia la hace brillar en cada carcajada que nos sale en los ensayos. La obra es una parodia de su vida, una parodia de la vida de muchas madres e hijas que se verán reflejadas y celebrarán la valentía de decir lo que toca decir a una audiencia virtual”, finaliza.