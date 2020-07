Gisela Valcárcel compartió recuerdo de sus inicios en la televisión en ‘Aló Gisela’

Gisela Valcárcel nos hizo un pequeño recorrido por sus inicios en la televisión, gracias un collage de fotos de su programa ‘Alo Gisela’, en donde se podía ver a distintos artistas internacionales como Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias, quienes por su trabajo constante lograron forjarse carreras de éxito en la industria de la música.

Con esta publicación la popular ‘Señito’ aprovechó que enviar un consejo a todos sus seguidores sobre seguir sus sueños y no dejarse vencer por las adversidades que aparecen en el camino. Así lo escribió en su cuenta de Instagram.

“¡#TBT de hoy, imagen con estos grandes! Shakira, Ricky Martin y Enrique Iglesias. Ídolos musicales que han luchado y trabajado por sus sueños. Aló Gisela me regaló estos momentos con los que disfrutábamos todos.Los inicios difíciles están hechos para personas con verdadera pasión por sus ideales. ¡He podido ver cómo empezaron estas estrellas y hoy aplaudo sus éxitos! No abandones tus ideales, no todo sale en el primer intento. ¡Besossss, vamos por más!”, escribió la conductora de televisión en su red social.

Como se recuerda, Gisela Valcárcel empezó en la conducción en 1987 con el espacio del mediodía ‘Alo Gisela’ que estuvo al aire hasta 1992. El programa tuvo mucha aceptación y por ahí pasaron muchos artistas al inicio de sus carreras y ahora son figuras consolidadas.

El programa fue trasmitido por Panamericana Televisión y fue producido por Fernando Guille, en los años que estuvo en América Televisión, el espacio se llamó ‘Gisela en América’.