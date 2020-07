Actrices mexicanas alzan su voz a favor del aborto en México | FOTOS

En medio de la pandemia por el COVID-19, se debatió la despenalización del aborto en Veracruz, México. Aunque el fallo pudo ser histórico, cuatro de los cinco integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazaron la propuesta que buscaba ordenar al Congreso suspender dicho delito.

Sin embargo, varias actrices mexicanas como Aislinn Derbez, Yalitza Aparicio, Regina Baldón, entre otras figuras han lazado su voz en apoyo al aborto, exponiendo su posición sobre esta lucha.

1. Aislinn Derbez

Por medio de una publicación que hizo en su red social la joven que dio vida a 'Bibi' en la 'La familia Peluche', Regina Baldón, mostró su posición ante el aborto legal siendo respaldada por Aislinn Derbez.

“Es absurdo generalizar cuando los casos son infinitos y tan personales (desde un descuido irresponsable hasta una terrible violación), en algunos puede sonar razonable y en otros no.

El punto es proteger y respetar el derecho al libre albedrío de lo que cada quién elige para su propia vida. y por supuesto como todo en la vida, toda decisión tiene un precio con sus beneficios o consecuencias.”, escribió la hija de Eugenio Derbez.

2. Yalitza Aparicio

Una de las figuras que se pronunció este año apoyando al aborto fue Yalitza Aparicio, famosa por su protagónico en la película 'Roma', apareció en la portada de la revista Marie Claire utilizando el pañuelo verde en su muñeca junto a otras famosas.

3. Patricia Reyes Spíndola

A sus 65 años Patricia Reyes Spíndola afirma que desde muy joven decidió no tener hijos y está convencida de que quien debe tomar la decisión sobre su cuerpo es la misma mujer.

"No estoy a favor ni contra el aborto. Estoy a favor de que las mujeres decidan sobre su cuerpo”, indicó la intérprete originaria de Oaxaca, una de las entidades con el mayor número de abortos clandestinos, de acuerdo con datos de una clínica privada de interrupción de embarazo y ginecología.

4. Regina Baldón

La mexicana a través de su plataforma digital se pronunció fuerte y claro: “El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales.

"La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre. Por eso #abortolegalya #abortolegalveracruz #nosotrasdecidimos #QueSeaLey #seráley #CorteXLosDerechos #derechosparatodas”, acotó en sus redes.

5. Johanna Murillo

Johanna Murillo expuso que “prohibir a una mujer decidir sobre su cuerpo tiene que ver con la violencia de género que se vive en este país. El aborto es una decisión individual y de la mujer, y no debería estar sujeta a que alguien más decida sobre tu cuerpo”.