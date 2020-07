Sebastián Rulli sorprendió con video donde se le ve probando suerte en Televisa

Sebastián Rulli tiene más de 15 años de carrera artística, a tenido papeles secundarios y se ha ganado a pulso sus protagónicos que lo han hecho quedarse en la memoria de sus fans. El actor ha logrado posicionarse como uno de los galanes más importantes de la televisión mexicana.

Su personalidad, atractivo físico y talento innegable ha hecho que la estrella forje una trayectoria impecable en territorio azteca, donde se ha ganado el cariño del público.

No obstante, antes de convertirse en un reconocido actor con más de una década en sumando éxitos, Rulli era un joven que dejó su tierra para probar fortuna en México, país que él considera como el “Hollywood de la televisión”.

Siempre tuvo rostro de galán: así empezó Sebastián Rull en el CEA

Sebastián Rulli antes de ser actor construyó una sólida carrera en el modelaje a nivel internacional y tuvo pequeñas participaciones en la televisión argentina. Pero todo cambió cuando el 3 de junio de 1999 decidió estudiar en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

De esa manera, al igual que muchos otros jóvenes audicionó a la escuela y así hallar su gran oportunidad. De ese casting hay un video que nadie conocía, donde Rulli con 24 años y recién llegado a México, se le ve derrochando galanura frente a las cámaras del CEA.

En el clip, se puede lo puede con unos años menos modelando de un extremo a otro del salón, con un buen aspecto muy parecido al que ahora tiene a sus 45 años, solo que la madurez es un ingrediente que hace suspirar a más de una seguidora.

“La actuación me llamaba la atención y quería retomarla, pero a mí país no quería regresar y México es para todo el mundo el ‘Hollywood de la televisión”, afirmó en una entrevista a Mara Patricia Castañeda. “Yo dije: ‘Aquí yo también puedo trabajar de modelo y probar suerte en lo que realmente me llena’ y vine con ese objetivo de entrar en Televisa y entré al CEA”.