¡Se casan! Demi Lovato y Max Ehrich anunciaron su compromiso con estas románticas fotos

Demi Lovato y el actor Max Ehrinch se comprometió en una romántica pedida de mano en la playa. La cantante anunció la feliz noticia a través de su cuenta de Instagram, donde además luce un impresionante anillo.

A través de hermosas y románticas fotos a color y en blanco y negro, la pareja anunció su compromiso. Demi Lovato señaló que ahora la palabra "pareja" tiene sentido para ella.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo", dijo.

La pareja tiene una solida relación desde hace muchos meses, sin embargo, recién la dieron a conocer este año de forma casual.

"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", continuó Demi Lovato, quien aseguró que se sentía honrada de "aceptar tu mano en matrimonio".

"Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo para siempre. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!", concluyó su emotivo mensaje.

Por su parte, el actor le dedicó unas palabras a la cantante, a quien califica como "pura, hermosa e infinita".

"Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que podría soñar en una pareja en la vida", escribió Max Ehrich, quien señaló que no tiene palabras para expresar lo enamorado que está de la también actriz.

"No puedo pasar otro segundo de mi tiempo aquí en la Tierra sin el milagro de tenerte como mi esposa", escribió.