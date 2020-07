Teresa: ¿Qué pasó con la villana Aída Cáceres tras alejarse de las telenovelas?

Margarita Magaña tiene en su haber un sin fin de producciones, sin embargo, fue con el papel de Aída Cáceres en la telenovela Teresa que alcanzó gran fama. La villana se terminó robando el corazón del público tras su drástico cambio y el deseo de vencer a Teresa (Angelique Boyer), la malvada de la producción que lleva el mismo nombre.

La actriz es recordada también por participar en “El juego de la vida”, “Un gancho al corazón”, "Lo que la vida me robó", entre otros.

¿Pero qué pasó con Margarita Magaña tras dejar las telenovelas?

Después de trabajar en Lo que la vida me robó, la actriz decidió hacer un alto en su carrera para dedicarse a sus 3 hijos. Viajó a Mérida e inició una nueva vida con su familia.

Tras dedicarse varios años de lleno a la crianza de sus hijos, la actriz decidió regresar a las producciones. Esta vez con Me declaro culpable. Luego no paró hasta el día de hoy. Ha participado en Por amar sin ley y Vencer el miedo.

Con 40 años, Margarita Magaña es una mujer muy activa y presta a su público. Tiene 3 hijos, la primera llamada Sakti, que es fruto de su relación con el actor Mauricio Aspe. Hoy en día la joven está a puertas de estudiar una licenciatura en Desarrollo Sustentable, y la actriz con gran razón no duda en presumirlo. “Está increíble, va a ayudar al planeta", indicó.

Constanza y Mateo son los dos últimos, quienes tienen 8 y 5 respectivamente.

Margarita Magaña confiesa que le costó regresar a las telenovelas

Tras su regresó, la actriz confesó que en efecto está muy ilusionada, sin embargo, le costó mucho posicionarme nuevamente.

“Sí es complicado regresar y posicionarte nuevamente en lo que haces. A mí me está costando el doble de trabajo que cuando inicié”, contó a los medios cuando regresó a la palestra, sin embargo, resaltó el empuje que le está dando el papel que hizo Teresa, pues la gente lo recuerda mucho.

“Mi participación en telenovelas como ‘Teresa’ me ha dado el chance de darme esta gran pausa (la de ser mamá) y que la gente me siga recordando con este gran cariño que me llena de alegría”, señaló Magaña.

Margarita Magaña guarda con gran cariño esta producción, incluso se ha rencontrado con quien fue su gran amor en esa telenovela, Paulo (Alejandro Nones). Ambos protagonizaron un historia inconclusa. Los actores se reencontraron a través de un vivo en Instagram.

¿Qué está haciendo durante la cuarentena?

La actriz ha lanzado su programa a través de su cuenta de Instagram, el cual se transmite cada miércoles a las 9 p.m. (Hora de México). En su espacio tiene divertidas conversaciones con reconocidos actores.