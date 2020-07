Fiorella Rodríguez defiende su relación: "No podemos vivir según comentarios de terceros"

Fiorella Rodríguez reapareció emocionada para revelar detalles de su relación con Jean Pierre, con quien acaba de cumplir un año de puro amor. La popular conductora se conectó con el programa América Hoy donde habló sobre los buenos momentos que está viviendo.

Al inicio del enlace con América Hoy, Fiorella Rodríguez dijo: "El secreto es mucho amor, el amor es hermoso", además, ella contó que Jean Pierre le escribe cartas que ella guarda en su cajón.

Además, agregó: "Lo chévere aquí es que no lo buscamos, estábamos solos en ese momento, nos encontramos bajo un marco lindo porque ambos somos actores, por esas eventualidades de la vida coincidimos en un microteatro y ,sin buscarlo, comenzamos a salir, a conocernos, a darnos cuenta de que había muchas cosas en común".

La actriz pasa un gran momento tras decidir darse una oportunidad en el amor: "Los momentos bonitos que comenzamos a vivir se pusieron cada vez más sólidos y cada vez pasábamos más tiempo juntos, no teníamos porqué formalizar, somos dos personas adultas, no había la necesidad de formalizar, nos provocó darnos esta oportunidad y, si de verdad, tú no vives tu vida por ti, nadie lo va a hacer, así que todo bien, no podemos vivir nuestras vidas según comentarios de terceros porque eso sí sería un error".

Pareja de Fiorella Rodríguez más enamorado que nunca

Por su parte, Jean Pierre contó que: "Fiorella me completamente demasiado, la pasamos super bien, es una persona hermosa, me suma mucho, hacemos proyectos juntos, siempre estamos creando cosas juntos; sencillamente, a veces, solo nos divertimos por el hecho de estar juntos, hasta no hacer nada es muy chévere".

¿Quién dio el primer paso?, preguntó Renzo Schuller. "Él iba a ser fotos de una obra en la que yo iba a estar, entonces, cuando el director le encarga las fotos y le dice, es tal actriz, él, evidentemente, comienza a chequear en redes quién era la actriz, la actriz no era de su generación, no me conocía, tenía que investigar".

"Entonces, yo vi un muñequito nuevo en mis redes, me pareció super lindo y su nombre me sonaba porque ya me habían comentado que él iba a hacer las fotos, y, así, ya estábamos en las redes sociales y aquí hay que devolver la vista de las historias, comencé a chequearlo y, bueno, la generación de hoy son las redes, pero, Schuller, tu generación y la mía actúa, va defrente, no vamos a estar esperando...", respondió Fiorella.

Además, durante el enlace, la actriz recibió una gran sorpresa, le entregaron de regalo un perrito en vista de que ella es amante de los animales.