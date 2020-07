Atacan a hija de Karina Rivera tras acusación contra su madre | FOTOS

Después del reportaje emitido en el programa de Magaly Medina, en donde acusan a Karina Rivera de haberse ‘metido’ en un matrimonio, las cosas no están tan bien para la familia de la animadora, ya que algunos usuarios han empezado a insultar Doris Fundichely, su hija mayor.

Desde hace unas horas, la jovencita es víctima de bullying en Instagram por la situación de su madre y su nueva pareja.

Cibernautas no se miden con Doris y lanzan fuertes palabras en contra de ella con toda clase de adjetivos.

“Tremenda candy resultó tu mami la suavecita, pero bien dice el dicho "líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo" #KarinaRiveraRompeHogares”, “Ojalá no resultes como tu madre”, “Palta con tu madre, que mala mujer”, “Tu madre es una z****”, fueron algunos de los comentarios que recibió la hija de Orlando Fundichely en sus redes sociales.

Pero esto no acaba aquí, ya que algunos usuarios también insultan a la modelo:

“¿Eres igual que tu madre de fa****? No me sorprendería que estés saliendo con el hijo del esposo de Giulianna Calisto, la esposa legalmente. Tu mamá es la trampa” y “Mal Doris que subas TikToks con un señor de familia. No te importan sus hijitas”.

Doris no ha respondido a ninguno de estos comentarios y, hasta el momento, prefiere mantenerse al margen de la situación.