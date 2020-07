Korina Rivadeneira pasa por complicado momento antes de dar a luz | VIDEO

La modelo venezolana Korina Rivadeneira asombró a sus fanáticos de Instagram al mencionar que está pasando un complicado momento en las últimas semanas de gestación.

La ex chica reality mencionó que tiene dolores fuertes en todo su cuerpo y que existen malestares que ya no puede tolerar.

“Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odios, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, afirmó.

Korina Rivadeneira junto a Mario Hart han demostrado la mejor actitud en esta nueva etapa, pero la artista confiesa que no pensó que iba a tener dolores tan intensos.

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, expresó en la red social.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira llegó al Perú hace aproximadamente 10 años, empezó como modelo de diferentes programas concurso, para luego ingresar a los reality.

Aquí conoció a quien sería su futuro esposo y ahora padre de su hijita Mario Hart. Korina está a punto de dar a luz una hermosa bebé, fruto de su amor con el corredor de autos.