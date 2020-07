Esposa de la pareja de Karina Rivera la acusó de haberse metido en su matrimonio | VIDEO

Karina Rivera luego de haber informado que se encuentra enamorada, se pronunció la esposa de la actual pareja de la animadora infantil en el programa de Magaly Medina.

Giuglianna Calisto sorprendió al comentar que la conductora de Latina se habría interpuesto en su matrimonio, revelando algunos detalles inéditos.

¿Quién es la pareja de Karina Rivero?

El hombre que conquistó el corazón de Karina es Alejandro Rodo Iglesias, un hombre que tendría 29 años de casado con Calisto, quien manifestó que tiene tres hijos con él y habrían convivido hasta febrero de este año.

Karina Rivero es acusada de "haberse metido" en el matrimonio de su pareja

“Sí se metió en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe. Son 29 años juntos, me ca** el matrimonio (...) un hombre de 50 años, que alguien venga y le m... el trasero, porque es la realidad de esta mujer, le importó un bledo y dejó tirada a su familia”, comentó Giuglianna.

Además, comentó: “Hace un año y cinco meses están, y ella ha estado desde noviembre, diciembre, enero, dándole, dándole el teléfono, las comunicaciones todo el tiempo (...) y en febrero es cuando yo le dije: ‘te vas de la casa si estás con otra mujer’”, asegura Calisto.

La madre de los hijos de Rodo Iglesias también contó que su hija de 11 años fue la que habría descubierto dicha infidelidad. “Mi hija de once años me confirmó la relación porque veía que en el teléfono de su padre salía las fotos de ella, los Whatsapp y ella se dio cuenta de esas cosas y ella me confirmó quién era”, agregó.

¿Qué dijo Karina Rivera tras la declaración de la esposa de su pareja?

"Yo no salgo con una persona que tenga un compromiso, yo salgo con una persona separada. Si hay un problema en la familia o interna, no es mía", manifestó Rivero.

"Yo sé con quién salgo, yo estoy tranquila", acotó la figura pública. Además, acotó: " Yo no me voy a correr porque no estoy haciendo nada malo".

¿Cómo conoció Karina Rivera a su actual pareja?

De acuerdo al informe periodístico, Alejandro Rodo Iglesias y Karina Rivera serían amigos desde la infancia. A su vez, la presentadora conocería a su familia y habrían estado frecuentándose desde hace unos meses.