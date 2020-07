Shirley Arica y el misterioso mensaje que publicó tras separación de Jean Deza y Jossmery

La modelo Shirley Arica provocó sorpresa a sus seguidores tras compartir un mensaje que más parecía indirecta y justo tras conocerse el supuesto termino de la relación de Jean Deza y Jossmery Toledo.

La popular ‘chica realidad’ usó su cuenta de Instagram para enviar un contundente mensaje para aquellos que pretenden cortejarla y que suelen jugar a dos cachetes, les dejó claro que con ella es al 100% o nada.

Si bien ha evitado comentar directamente sobre los rumores del distanciamiento entre la figura de TikTok y su expareja, no dudó en publicar un post para explicar lo que piensa sobre el tema.

En su cuento de Instagram, Arica dejó uno de sus ya conocido mensajes subliminales en medio de la ola de rumores sobre el fin del romance del futbolista de Binacional y la expolicia.

"Me gusta la exclusividad, si lo que yo puedo tener de ti lo puede tener cualquiera, no me interesa", fue el peculiar mensaje que escribió junto a una imagen suya.

Cabe mencionar que las alertas de separación empezaron de sonar cuando Jossmery Toledo y Jean Deza dejaron de seguirse en redes sociales luego de una presunta fuerte pelea, esto de acuerdo a lo informado por Magaly Medina, quien tildó de “berrinche” el comportamiento.

Jossmery Toledo y Jean Deza confirman romance

No hace poco más de un mes y a través de una historia en Instagram, Jossmery Toledo y Jean Deza anunciaron el inicio de su relación. Pero, al parecer la insípida relación no logró madurar o quién sabe.