Jaime Camil se muestra como Dios lo trajo al mundo para portada de revista

Jaime Camil es uno de los artistas que no solo logró tener una carrera consolidada en México, sino que ha conseguido abrirse paso en Estados Unidos con proyectos como Jane The Virgin y Bojack Horseman. Pero solo es recordado por sus personajes también ha probado en la industria musical y el teatro. No cabe duda que es uno los mexicanos más queridos por sus seguidores.

El actor ha querido celebrar que fue incluido entre los hombres más sexys de México a sus 47 años dejándose ver al desnudo. Y es que, Camil se despojó de las ropas para mostrarse como Dios lo trajo al mundo para la portada de una revista. Algo que definitivamente sus fans agradecen.

"La primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: 'Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos…'. Luego me puse a pensar y dije: '¿Por qué no?'", reveló.

El recocido actor compartió en una historia en su Instagram un poco sobre la portada que ha realizado.

¿Quién es la pareja de Jaime Camil?

Heidi Balvanera es la esposa del actor mexicano Jaime Camil. La pareja se conoció en enero del 2004. Durante siete años de relación, y varias rupturas, decidieron casarse en una ceremonia íntima en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, en 2013. “Cuando la vida nos pone a prueba, la familia siempre nos saca adelante y nos da la fuerza para continuar… TAT-DDD gracias Heidi”, escribió el Camil en sus redes sociales.