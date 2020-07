Jazmin Pinedo asustada denuncia que casi sufre una accidente tras ser perseguida | VIDEO

Jazmín Pinedo sorprendida por el susto que se llevó al haber sido perseguida por una camioneta y casi ocasionarle una accidente, se pronunció a través de su cuenta de Instagram asustada para revelar la denuncia que hizo sobre el hecho.

¿Qué le pasó a Jazmín Pinedo?

La conductora de 'Esto es guerra' luego de regresar del programa, informó a sus seguidores el inesperado momento que pasó al salir del canal de su centro laboral y se percató que estaba un vehículo esperándola.

Ante ello, la joven continuó con su camino impresionada por lo que pasaba, generándole nervios: "Un carro me comenzó a perseguirme, con lunas polarizadas".

"Me asusté muchísimo mientras llamaba a la policia y aceleraba el carro, casi me choco. Acabo de llegar a mi casa", indicó la presentadora pasmada por lo sucedido.

"Yo ya informé esta situación. Me dijeron que se trata de un medio de prensa, yo respeto mucho su trabajo, más en esta situación delicada que vive el país. Pero creo que es innecesario que me expongan en riesgo de esa manera, casi me choco", añadió Jazmín.

La modelo terminó su testimonio con una pregunta que la dejó desconcertada. "Estoy super nerviosa, ¿todo para seguirme hasta mi casa?", finalizó la popular 'Chinita' en su historia de su red social.