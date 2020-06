Nacho estalla contra haters y graba mensaje: "Déjenme vivir en paz" | VIDEO

Miguel Ignacio Mendoza, más conocido como Nacho, indicó que ya está harto de que lo critiquen por todo. A través de su cuenta de Instagram, el cantante pidió a lo que lo critican que lo dejen en paz.

En un intento desesperado de tener tranquilidad, el artista usó sus redes sociales para pedir que ya no lo cuestionen más.

Cabe señalar que el cantante ha sido presa de críticas por la relación que tiene con su país Venezuela y su pronta paternidad, fruto de su amor con Melany Mille.

El artista en más de una oportunidad se ha pronunciado por la situación que viven los venezolanos, donando desayunos a comunidades y hasta regalándoles pasajes para que regresen a su país.

Nacho explicó que no tiene ningún fin político, por lo que pidió a los dirigentes que dejen de hablar de él, y tampoco se metan en su vida privada, pues ya es mucho lo que tiene que lidiar con los medios de farándula.

Como se recuerda, el nombre de Nacho viene sonando en la prensa rosa luego que sus fans no recibieran a bien su separación con su esposa, señalando a Melany Mille como la tercera en discordia.

Lejos de quedarse callado, Nacho salió a defenderse e indicar que ya está cansado.

"Déjenme vivir en paz, yo estoy tranquilo, con la gente en la calle siendo feliz, déjenme regalar lo que a mi me de la gana, ¿en qué diablo les afecta eso a ustedes?", indicó el artista.

El cantante aclaró que muchos que se dicen llamar creyentes son lo que se llenan la boca criticándolo.

"Igual queremos ser los más creyentes en un Dios que exige amarnos los unos a los otros, una vaina absurda. Ustedes agárrense de donde quieran, que soy arrogante, que no soy humilde, que no me interesa la humildad, quiero que sepan que me queda la tranquilidad de que por lo menos no soy un delincuente", remarcó. "Déjenme ser, bendiciones", concluyó.