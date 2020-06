Ricardo Morán a empresas que usan logo LGTBIQ+: "No nos usen, ayúdennos" | VIDEO

Ricardo Morán se pronunció sobre la lucha que hace año a año la comunidad LGTBIQ+, resaltando la importancia de ser escuchados y hacer valer sus derechos.

Como se recuerda, este 28 de junio se celebró el Día del Orgullo LGTBIQ+, fecha en que los miembros de la comunidad se reúnen para instalar la igualdad de su colectivo.

Cabe indicar que en algunos países, esta celebración se lleva cabo el primer sábado anterior o posterior al 28 de junio.

"Hoy (sábado) como cada 27, celebramos el orgullo de ser como somos, gay, lesbianas y más. ¿Por qué celebramos el orgullo? porque el orgulloso es nuestra arma para defendernos de un mundo que todavía sigue siendo hostil. Todos los días nos enfrentamos a personas que nos hacen sentir menos, que no tenemos los mismos derechos, que no podemos disfrutar del amor a vista de todos", indicó Ricardo Morán a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

El productor y conductor de TV señaló que el rechazo a estas personas ocasiona en muchas oportunidades a la depresión, haciendo que éstos vivan mintiéndose y mintiendo a los demás.

"Celebrar el orgullo es la respuesta a esa gente, nuestro escándalo es nuestra arma, sacamos las plumas que nos quedan porque intentaron cortarnos las alas y no lo van a lograr", dijo.

Asimismo, instó a las empresas que no los utilicen poniendo el logo de la comunidad como muestra de apoyo si realmente no se comprometen a un cambio. "Necesitamos políticas concretas", indicó Ricardo Morán, resaltando que lo que necesitan es que las empresas aporten económicamente a sus causas, sobre todo con la comunidad trans que es la más olvidada del gremio.

"No se suban al carro si no van a aportar para la gasolina. No nos usen, ayúdennos", resaltó.

Finalmente, pidió que la gente que aún "no ha salido del closet" se decida a hacerlo, pues los ayudará a sentirse liberados.

"Si aún no has salido del closet, tengo que pedirte que lo hagas, todo va estar bien. La vida siempre mejora del otro lado del closet. Cada persona que lo hace ayuda a un padre a aceptar a un hijo, y a un hijo para aceptarse, hazlo no solo por ti sino por todos. Y si aún no puedes, tranquilo. Ya llegará tu momento, aquí estamos para abrazarte", remarcó.