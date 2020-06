Mayra Couto sobre su personaje ‘Grace’: "No es la realidad de las mujeres"| VIDEO

La actriz peruana Mayra Couto le otorgó una entrevista a Bruno Bernal en la aplicación ‘Tik Tok’ y aquí confesó que su papel de ‘Grace’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’ no reflejaba la realidad de las mujeres en el país.

Mayra recordó que solo tenía 17 años cuando inició su carrera de actriz, por ello, no entendía lo que pasaba con su papel.

“Yo empecé ‘AFHS’ cuando tenía 17 años, salí del colegio en diciembre y en enero ya estaba contratada”, indicó Mayra en la entrevista.

La artista confesó que no le parecía bien que ‘Grace’ deje sus estudios cuando salió embarazada y también criticó que el personaje se la pasó dos años detrás de un chico.

“Volvería a ser Grace, sí, pero, yo me comencé a dar cuenta de que no me gustó con mi personaje desde que he salido de ahí, que las mujeres levantábamos los platos.

El normalizar esto es lo que yo considero negativo. Cuando sale embarazada (Grace) y se deja hablar por completo de los estudios. ¿Ahora porque soy mamá no puedo estudiar? Esa no es la realidad de las mujeres en el Perú, eso yo se lo dije a Gigio”, expresó.

Echa un vistazo al video de la entrevista de Mayra Couto:

¿Qué opinas Wapa, crees que el papel de ‘Grace’ no refleja la realidad de las mujeres en el Perú?