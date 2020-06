Angie Arizaga confiesa que hizo el ridículo por Nicola | VIDEO

¡La amiga se dio cuenta! La modelo y chica reality Angie Arizaga reveló que, cuando estuvo enamorada de Nicola Porcella cometió uno de los mayores ridículos de su vida por hacer una ‘sorpresa de amor’.

En conversación con los conductores de ‘Estás en Todas’, la modelo indicó que el peor ‘roche’ que pasó fue cuando hizo todo un baile para Nicola.

“Yo he tenido varios (ridículos), por ejemplo: siempre he contado que me han vestido de corazón y he hecho el baile del caballo”, indicó muy avergonzada Angie a Sheyla Rojas.

Angie resaltó que estos actos son parte del trabajo en televisión: “De ahí me veo y digo ‘miércoles, ¿qué hice?’ (...) Son gajes del oficio, pasado pisado, uno comete errores”, mencionó la modelo.

Echa un vistazo al video:

Angie Arizaga es una de las ‘chicas reality’ más populares del Perú. Empezó su carrera en el programa de competencia ‘Combate’, pero después de algunos años pasó a ‘Esto es Guerra’.

Aquí inició un polémico romance con el también chico reality Nicola Porcella. La relación fue una de las más controversiales en el medio, ya que se dijo que Porcella la había maltratado físico y psicológicamente.

Afortunadamente, la pareja se separó y ahora Angie sigue trabajando en Perú y Porcella ha empezado un nuevo trabajo en México.