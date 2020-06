Andrés Wiese tras denuncia de menor: "Es algo que tal vez ha sido armado" | VIDEO

Andrés Wiese en una entrevista con Aldo Miyashiro, rompió su silencio tras ser acusado de acoso sexual por una menor de 17 años y Mayra Couto. Ante ello, el actor se quebró al revelando que "tocó fondo" luego de las denuncia públicas en su contra.

Por ello, el artista salió frente a cámaras y en su defensa también mencionó su exrelación con la actriz Melania Urbina.

Andrés Wiese acusó a menor de engañarlo

Cuando Andrés fue consultado por el conductor de la 'Banda del Chino' por qué un joven de 36 años le habló a una adolescente de 17 años, el galán de producciones peruanas, señaló: “Ese chico de 36 no sabía que esa chica era una menor de edad, yo no sabía que era menor de edad hasta que salió en un programa de televisión, yo me fié de lo que puso en redes sociales”.

A su vez, manifestó: “Para retomar con tu pregunta yo no dudé, tal vez debí indagar más, tal vez debí pedir DNI, pero tal vez podría haberme enviado un DNI falso. El error es haber hecho esta práctica con alguien que yo no conocía, yo confié en esa persona”.

Andrés Wiese sospecha que denuncia de la menor fue armado

Al ser cuestionado el actor por el presentador si tomará medidas legales, respondió: "Yo no demandaría a nadie ahorita, no demandaría a la chica, yo quiero pensar que esa chica puede ser una víctima también, de algo que tal vez ha sido armado, yo no lo sé", indicó el intérprete.

"Yo después de tener está actividad cibernética con esta chica, recibo una llamada por teléfono de ella a la semana, donde me cuenta que la llamaron por teléfono de un número desconocido para amenazarla y extorsionarla para decirle que sabían lo habían hecho", agregó.

Aunque por el momento ha decidido no hacer una demanda, colaborará en las investigaciones para que se conozca la verdad de lo ocurrido y pueda salir libre de las acusaciones.

"Yo me someto a colaborar en la investigación y todo lo que se tenga que hacer para que se sepa la verdad, porque yo quiero que se sepa la verdad. Ya luego mi abogado me dirá que debo hacer y qué acciones tomar contra quién o quiénes", agregó Andrés.

Andrés Wiese se defiende y menciona a Melania Urbina

Wiese conmovido y arrepentido por lo sucedido al ser señalado como pedófilo, nombró su largo romance con Melania Urbina. “Esto ha sido demasiado grande, esa practica no está mal, pero a mí me han acusado de pedofilo, de aprovechar mi fama para buscar menores, una de las relaciones más bonitas que he tenido ha sido con una persona mayor que yo”, sostuvo.

Además, el peruano de 36 años indicó que no volverá a realizar sexting porque violadaron su privacidad. “No lo voy a volver a hacer, esto ha sido doloroso, es doloroso, he cometido un error pero ya toqué fondo, se me ha expuesto en señal abierta, se me ha exhibido, videos privados, mi intimidad se ha visto totalmente violada”.

¿Qué dijo Andrés Wiese sobre Mayra Couto?

Aldo Miyashiro también confesó que se habló con el actor sobre la denuncia pública de Mayra Couto. Sin embargo, se presentará esta noche la segunda parte de la entrevista.

Recordemos aquí la acusación que expuso la integrante de 'Al fondo hay sitio' en contra de Andrés en sus redes sociales.