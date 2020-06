Natalie Vértiz deslumbró a Kunno, famoso Tiktoker, con su caminata challenge | VIDEO

La cuarentena hizo que la red social TikTok aumentara en consumidores, así como usuarios, y es que los diversos videos que encuentras ahí pueden ser muy entretenidos, enternecedores, y convertirse en viral.

Esta plataforma se convirtió en un modo de escape para sobrellevar el aislamiento social decretado no solo en nuestro país, sino en el mundo. Es así, que diversos personajes volvieron a esta red social en el favorito.

Por ello, vemos podemos encontrar a nuestras figuras favoritas haciendo videos en TikTok una de ellas es Natalie Vértiz, que no solo tiene una gran legión de seguidores en Instagram, sino también en este medio digital. La ex Miss Perú realizó uno de los challenge de moda dejando sorprendido no solo a sus fans, sino también al que hizo viral.

Hablamos de la caminata de Kunno o más conocido como Papi Kunno, él tiene 8.2 millones de followers y su caminata challenge ha sido imitado por diversas personas.

Si no sabes de lo que te estamos hablando, te dejamos el video aquí para que veas la expresión de Kunno al ver como Natalie Vértiz domina a la perfección esta pasarela.

¿Quién es Kunno?

Sí, se llama Kunno y como él mismo lo cuenta en un video en YouTube, su mamá se lo puso porque le gustaba el actor Kuno Becker, solo que como le gustó que sea tan corto le agregó un ‘N’. Su nombre completo es Guillermo Kunno, es un conocido tiktoker, youtuber e influencer quien se hizo popular por realizar videos cómicos.

También llamado Daddy Kunno nació el 8 de mayo del 2000 en la ciudad de Monterrey Nuevo León, y en la actualidad es considerado uno de los tiktokers más famosos en México.