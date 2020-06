Yahaira Plasencia tras emotiva canción a Dios: "Se lo dedico a mi Señor" |VIDEO

Yahaira Plasencia vuelve a generar tendencia con su música. En esta ocasión impactó a sus fanáticos cantándole a Dios, llegando a tener más de medio millón de reproducciones.

Por ello, la pareja de Jefferson Farfán se pronunció con un emotivo mensaje, dedicándole su presentación al Señor luego de haber enfrentado semanas complicados en su salud y la del jugador, quien venció al COVID-19.

Yahaira Plasencia en Instagram le cantó a Dios

La intérprete dejó su lado salsero para brindar una alabanza a todos sus usuarios en su red social. Al publicar su inédita canción que escribió, dejó unas conmovedoras palabras de fuerza y fe para su público.

"Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre. Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte", sostuvo en la publicación.

Yahaira Plasencia dedicó unas emotivas palabras de agradecimiento

La joven luego de ver la aceptación de sus fans, se tomó un tiempo para compartir una historia explicando sus sentimientos tras el homenaje que le hizo a Dios en agradecimiento por todo lo que ha hecho por ella, confesando que continuará produciendo otros temas para él.

"Estoy muy contenta, muy feliz y lo seguiré haciendo muchas veces más. El mensaje que les quiero dar es que nunca dejen de creer en él, él sabe porque hace las cosas, tiene un plan para cada uno de nosotros", indicó Yahaira.

Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán en Instagram se lucieron bailando

El seleccionado luego de anunciar a través de sus cuenta de Instagram que se sumó al furor del TikTok, realizando divertidas grabaciones, sorprendió con un vídeo en particular.

Pues, el futbolista destacó con una reggaetón​ el paso característico de su novia, el famoso moviendo del 'Totó', generando cientos de reacciones de sus fanáticos al verlo moverse igual que la cantante.

Yahaira al verse con una renovada figura luego de su operación a los riñones, no dudó en crear también su cuenta de TikTok, cautivando por su habilidad en la danza.