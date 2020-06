Gisela y Cristian Rivero rompen su silencio tras fuerte altercado en la Teletón |VIDEO

Gisela Valcárcel y Cristian Rivero luego de sorprender en la Teletón con su enfrentamiento en vivo mientras conducían la campaña "Por un Perú sin hambre", que buscaba recaudar fondos para las familias vulnerables ante la pandemia del COVID-19, decidieron pronunciarse sobre lo ocurrido.

Por ello, los presentadores utilizaron su cuenta de Instagram para dar su versión de los hechos e incentivar que sigan donando pese a lo sucedido.

¿Cómo fue el incómodo momento entre Gisela Valcárcel y Cristian Rivero?

La mamá de Ethel Pozo durante la transmisión del programa, pensó que había cometido un error al quitarle un texto a su colega. Ante ello, el intérprete de Latina no se quedó callado y lanzó una fuerte mensaje que terminó molestando al parecer a Gisela.

¿Qué dijo Cristian Rivero en Instagram sobre lo ocurrido?

Ya en casa, el actor prefirió aclarar el tema que se difundió en los diferentes medios locales, tras el incómodo momento que fueron testigo los televidentes.

“Por más ‘incómodos momentos’ que nos hacen reír. Lo más importante es que no dejen de donar, pueden hacerlo hasta el 28 de junio”, indicó Cristian, resaltando la ayuda social.

¿Qué respondió Gisela Valcárcel sobre el "enfrentamiento" con Cristian Rivero?

La conductora de 'Aló Gisela' también se pronunció por medio de su plataforma digital, sorprendiendo al borrar la historia después de unas horas.

"Hacer notas de lo que no existe, ¿de dónde sacaron esto? Deben estar enojados porque somos amigos, no entiendo. No inventen, hay que reírse y no tomar en serio a algunos”, indicó Valcárcel en su cuenta de Instagram.