Gisela sobre Cristian Rivero: "Es un escandaloso"

Gisela Valcárcel usó su cuenta de Instagram para contar lo escandaloso que puede ser Cristian Rivero cuando llega a un lugar. El video es parte de una serie de historias en la mayoría hablando sobre la Teletón digital “Por un Perú sin hambre”, pero entre ellos podemos ver un instante divertido entre ellos.

“Empiezas a gritar y nada más”, se escucha a la ‘Señito’ decirle a Rivero, pero este le tenía una respuesta: “Yo vengo y preguntó dónde está mi camerino y me dicen Cristian el espacio es ajustado. Camino y veo en la puerta el nombre de Gisela Valcárcel”.

En otra historia se les ve interactuando mientras el también presentador de televisión se cambia de polo.

“A ti te encanta estar conmigo, porque tú tienes tu camerino, pero ¿por qué te cambias acá?”, le resondra Gisela Valcárcel a Cristian Rivero y hace un llamado a la pareja del actor: “¡Gianella eso no se puede permitir!”, mientras este se va cambiando de prenda para empezar la recaudación de fondos para los peruanos más humildes.

Este momento de camaradería acabó, cuando Cristian Rivero con la lengua bien afilada hizo pasar un momento tenso a la Gisela al hacerle recordar cómo le quitaba cámara y le cortaba en sus diálogos cuando trabajaban juntos.

Peluchín fue quien hizo notar ese instante que encendió las redes sociales.

¿Qué dijo Cristian Rivero a Gisela Valcárcel?

Gisela Valcárcel: Pensé que te estaba quitando el texto.

Cristian Rivero: Por favor, y si me lo quitas, no me sorprende tampoco. Dale nomás.

GV: Justo te quiero decir, he cambiado.

CR: Ja,ja,ja. Eso no lo creo. Lo importante es que le digas a la gente cómo donar.

GV: Eso está mal, la burla pública. Cris, he cambiado en esta cuarentena. Ya, no interrumpo. Me he quedado callada. Dona desde la aplicación de tu banco con Plin. Al número 984200200, sin comisiones y al instante. Esto para clientes BBVA, Interbank, Scotiabank y BanBif. Adelante, Cris.

CR: Recuerdo cuando trabajábamos juntos. Me ha enseñado una cosa bien bonita. Yo me acercaba, era mi momento para salir en cámaras. Ella paradita, me ponía al costado de ella y decía: señor director, sígame y me dejaba solo, sin cámara.

GV: El otro día vi un ingreso tuyo y mío inolvidable.

CR: Algún momento nos juntaremos para trabajar.

GV: Ojalá, porque tú te has ido, cobras de todo y me has dejado.

CR: Recuerda que quien tiene la productora eres tú, no soy yo.

GV: Pero quién está por hacer el posgrado, la maestría, eres tú.

GV: Hay que seguir preparándonos.