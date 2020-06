Ricky Martin le envió mensaje a Pablo Alborán y reaparecen rumores de un viejo romance

El cantante Pablo Alborán decidió a sincerarse sobre su orientación el último miércoles a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que habló sobre su homosexualidad y diversas figuras del mundo reaccionaron ante la noticia, entre ellas, Ricky Martin.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dijo el cantante de en un clip que lleva más de 5 millones de reproducciones.

Ante esta pública salida del clóset, el boricua, quien hizo esta revelación hace diez años, le expresó su admiración y celebró su valentía.

“Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza, y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Qué afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Qué feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces”.

Tras conocer este comentario que provocó miles de likes en la cuenta de Instagram de Pablo, se empezó a tejer una telaraña de rumores. Como se recuerda en 2010, Ricky Martin se declaró gay, tras esa revelación su carrera se vio más beneficiada, pues sus seguidores no lo dejaron, sino al contrario los apoyaron más y admiraron su valor al mostrarse como es.

Hoy en día Ricky está casado con el pintor Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: Valentino, Matteo, Ren y Lucia Martin- Yosef.

Un mensaje de apoyo que viene con rumor de viejo romance

Al saberse sobre el mensaje de apoyo que recibió el cantante andaluz, muchos seguidores recordaron las suposiciones que relacionaban a ambos artistas hace unos años, pues los fans empezaron a teorizar sobre estos rumores que rondaban por Internet.

Todo empezó por un viaje a la India donde el español compartió una foto junto a Ricky, donde afirmó que la estaba pasando súper bien e indicó que fue un honor trabajar al lado del boricua.

Desde ese entonces inició todo, donde algunos fanáticos y medios de comunicación señalaron que entre los dos había un affaire o por lo menos hubo un acercamiento ese viaje, pero Alborán salió a negar todo en su momento.

En el video donde este miércoles el cantante mostró sus sentimientos y se sinceró con su público, también dejó ver que seguirá con su carrera, centrándose en su música y dando lo mejor de sí mismo para sus fanáticos.

“Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo (...) Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”.