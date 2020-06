Sheyla Rojas no hace caso a críticas y defiende los canjes que hace como 'influencer'

Sheyla Rojas señaló que no tiene nada de malo los canjes que hacen los influencers. La conductora de TV, quien practica esta actividad, indicó que no hace caso a críticas.

Durante su programa de TV, la rubia defendió los canjes que hacen los influencers. Esto luego que Choca Mandros iniciara el tema con un comentario.

“No sé qué le ven de malo al canje, la verdad no entiendo”, indicó el periodista. De inmediato, Sheyla Rojas dio su punto de vista.

Además, manifestó que por el contexto de pandemia estos empresarios los buscan como plataforma. “No tiene nada de malo. ¿Yo que podría decir al respecto? Pero yo creo que hay mucha gente que toma a mal, pero en estos momentos, en esta coyuntura, muchas empresas quieren promocionar sus productos y estos chicos reality o gente que trabajamos en la televisión tenemos una plataforma grande. Es un dame que te doy”, enfatizó.

Dicho esto, la exintegrante de Esto es Guerra indicó que no hace caso a las críticas.

“He aprendido a quedarme con lo que a mí me importa, mucha gente puede decir mil cosas. Escucho todo tipo de comentarios, pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita. Más allá del aspecto físico, es lo que llevas en el corazón. Si tú criticas a alguien es porque no estás contenta contigo misma”, dijo.