Sergio Galliani: “Me da pena que se manche el recuerdo de Al fondo hay sitio”

Sergio Galliani decidió romper su silencio luego de las críticas que recibió por su comentario tras la denuncia que hizo Mayra Couto, donde destacó la trayectoria de Andrés Wiese.

Ante ello, utilizó su cuenta de Facebook para hablar fuerte y claro por lo ocurrido, resaltando que más pena le da que manchen la imagen de Al fondo hay sitio.

¿Qué dijo Sergio Galliani sobre Andrés Wiese tras denuncia de Mayra Couto?

La primera vez que se pronunció el artista, rompió su silencio contestando a un usuario en su plataforma digital, destacando la cualidad de Wiese.

"Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, indicó el esposo de Connie Chaparro.

Sergio Galliani responde sobre su comentario por Andrés Wiese

El intérprete aseguró en un comunicado virtual, que sus palabras no estaban defendiendo a nadie, solo dando su opinión sobre la pregunta que sus seguidores le hicieron.

“Yo nunca hice un post defendiendo a nadie y menos poniéndome en contra de otros. Que quede claro que jamás defendería a un acosador, abusador, ni a ninguna persona que tenga esos rasgos y/o características", sostuvo.

“Lo que más pena me da es que se manche la imagen y el recuerdo de uno de los programas mas importantes de la televisión peruana, que tanto trabajo nos costo a mi, y a todos mis compañeros”, agregó indignado.

Galliani se suma a los diferentes comentarios realizado por los actores de la serie nacional, aunque las figuras como Magdyel Ugaz, Karina Calmet y Mónica Sánchez apoyaron la denuncia de Mayra Couto, mientras, Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuimanson, abogaron por Andrés Wiese.