Angie Jibaja reaparece renovada en Instagram: “Deseo recuperar lo que perdí”

La modelo y ex chica realiy, Angie Jibaja, reapareció renovada en las redes sociales tras ser internada en un centro asistencia y recibir un impacto de bala.

La polémica joven publicó en su cuenta de Instagram donde aparece con el cabello largo, pintado de color celeste ceniza y lentes de contacto en verde claro, lo que provocó la sorpresa entre sus seguidores.

“Con ganas de recuperar lo que perdí y después de lo que me pasó, motivada por ustedes que nunca me fallan”, escribió.

Asimismo, le pidió ideas a sus seguidores para empezar a subir contenido en sus redes sociales. Agradeció los cientos de comentarios y compartió una historia en la que se ve anotando y evaluando todas las propuestas.

¿Qué pasó con Angie Jibaja?

Es más que conocido que Angie Jibaja ha tenido una vida errática, por eso no sorprendió que estuviera metida en un nuevo escándalo. La ex modelo recibió un disparo en el abdomen por un sujeto de 75 años quien acusó a la modelo de haberle robado. La ex chica reality estuvo internada varias semanas.

Ricardo Márquez, individuo que hirió a Jibaja declaró que él reaccionó porque le estaban robando.

"El tiro fue de casualidad, yo no tuve la intención de nada. Yo nunca he tocado a esa mujer, yo le he dado más bien comida y casa. Abusaba de mí, metía hombres, drogas… me echaba unas pastillas seguramente y yo me quedaba dormido", indicó el hombre de 75 años.