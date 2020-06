César Ritter criticó a quienes alimentan con comentarios el caso Mayra y Andrés

Son más los artistas que han trabajado en Al fondo hay sitio que se están pronunciando sobre el caso Andrés Wieses y Mayra Couto, quien hace poco denunció a través de su cuenta de Instagram al popular ‘Ricolas’ de acoso sexual y maltrato cuando trabajaban juntos en la serie peruana.

En este caso, César Ritter, quien interpretó a ‘Manolo’ en el mencionado programa, mostró una postura imparcial ante esta situación, pero criticó que este caso se haya vuelto un enfrentamiento donde el morbo alimenta a los buitres.

El actor utilizó su cuenta de Twitter para compartir el siguiente mensajes: “Todos contra todos… y los únicos contentos, los buitres”.

Al parecer el mensaje del artista de 40 años no fue bien tomado por sus seguidores, quienes le cuestionaron por no definir una posición sobre la denuncia por acoso sexual que hizo Mayra Couto contra Andrés Wiese.

“Respeto a la gente que dice lo que siente, admiro a quien hace lo que dice... y detesto a quienes aprovechan tu indignación para llenarse los bolsillos”, respondió César Ritter a una usuaria dejando en claro su respeto a quienes denuncian los abusos, pero criticando a los que se tomando ventaja de eso.

Sergio Galliani y Erick Elera defienden a ‘Ricolas’

A través de su cuenta de Facebook el actor que dio vida a ‘Miguel Ignacio de las Casas’, en la exitosa ficción peruana defendió a Wiese.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias. Va a salir parado como buena persona que es”, compartió Sergio.

Por su parte, el cantante Erick Elera defendió a Andrés Wiese cuando esté indicó que sentirse acosado por los comentarios de sus seguidoras.

“Hace un tiempo me comentó que hay gente que se pasa de agresiva. Tenemos que aprender a saber respetar tanto a las mujeres como a los hombres", comentó.