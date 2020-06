Magaly a Galliani por defender a Andrés Wiese: “¿No tiene hijas, hermanas, madre?”

Magaly Medina se pronunció fuerte durante su programa luego de las opiniones que diferentes actores de la serie Al fondo hay sitio, mostraron su postura ante el tema de la denuncia contra Andrés Wiese por parte de Mayra Couto.

Ante ello, la presentadora mostró su molestia y arremetió contra Sergio Galliani, por su declaración al calificar cómo 'exagerado' la acusación de su excompañera de reparto.

¿Qué dijo Sergio Galliani?

El intérprete al ser consultado por el caso del actor que dio vida a 'Nicolás', sindicado por haber acosado a una menor de 17 años y a la popular 'Grace', lo respaldó.

“Recién me he enterado de esta vaina, pero no hay nada que defender. Los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente le gusta exagerar, hablar mal sin medir las consecuencias... va a salir parado como buena persona que es”, sostuvo el esposo de Connie Chaparro.

Magaly Medina arremetió así contra Sergio Galliani

La figura de ATV dedicó unos minutos en vivo para comentar la respuesta de Galliani, lamentando que pueda considerar que Mayra esté exagerando. “O sea, está diciendo que su denuncia no significa absolutamente nada... no puedes poner las manos al fuego por nadie”.

“Supongo que este señor tiene hijas, sobrinas, conoce mujeres, tiene madre, hermanas... a ver si le gustaría que alguien que trabajara también en el teatro pasara por esos vergonzosos y humillantes momentos por los que Mayra Couto asevera que pasó”, indicó la periodista.

“Creo que a ningún padre, a ningún hombre, le gustaría ver a su hija en estas circunstancias. Una chica que recien comienza en este mundo, una novata en la tele y del teatro... que alguien se quiera aprovechar y que ella por vergüenza no diga nada o por miedo de que la boten”, finalizó Medina.

Lucho Cáceres critica a Efraín Aguilar por apoyar a Andrés Wiese

Efraín Aguilar tras la noticia de Andrés Wiese indicó que durante todos los años de grabación con Mayra Couto, nunca se acercó a él para contarle la situación que estaba viviendo con el joven.

Por ello, Lucho Cáceres se sumó ante el tema para criticar la defensa hacia el actor. “El hecho que no hayas presenciado o no te des por enterado de algo no significa que no haya ocurrido, puede ser que sí puede ser que no, pero no puedes aseverar que no. Vivimos épocas muy sensibles, momentos de cambio, y si me preguntan, todos para bien”, señaló en su comunicado.

“En ese sentido apresurarnos prematuramente a emitir opiniones sobre temas que como sociedad nos aquejan endémicamente desde hace mucho tiempo, o tomar partido tempranamente, es demasiado arriesgado y puede resultar perjudicial no solo en lo personal sino en favor de una causa que tiene el legítimo derecho de reclamar, exigir, demandar, o cómo quieras llamarle, un cambio no solo en el accionar sino en la manera de pensar, mucho más complejo aún”, confesó.