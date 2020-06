Adolfo Chuiman sobre Andrés Wiese: “Está destrozado y sentí que estaba llorando”

El reconocido actor y cómico Adolfo Chuiman, quien le dio vida a Peter en ‘Al Fondo Hay Sitio’, indicó que Andrés Wiese está ‘destrozado’ por las denuncias que han salido los últimos días.

“He hablado con él y sentí que estaba llorando, me dijo que estaba destrozado y no entendía por qué le hacían todo esto” indica Chuiman.

“Para mí Andrés era como un hermano menor, andábamos de arriba para abajo y jamás he visto nada malo en su comportamiento. Nunca ha estado en escándalos, era tranquilo a comparación de otros que eran palomillas. Por eso, cuando me enteré de todo he quedado asombrado.”, declaró Adolfo Chuiman a ‘Trome’.

Como sabemos, Andrés Wiese ha sido acusado por enviarle fotos y videos íntimos a una menor de edad. Tras esta acusación, la artista Mayra Couto (quien fue su compañera y pareja en la ficción en ‘Al Fondo Hay Sitio’) mostró capturas en redes insinuando que hubo acoso por parte del actor.

Después de las denuncias, Wiese salió a defender en Facebook, negando toda clase de acusación:

“Yo nunca he acosado a nadie. Siempre he tratado a las personas con respeto, y en las conversaciones privadas con este tipo de juegos virtuales, siempre con consentimiento mutuo, en todo momento he respetado y entendido los límites. Sé que ha sido un error exponerme así y compartir videos, aunque eran de carácter privado.”, indicó el artista en sus redes sociales.