Esto es Guerra: reality de José Dammert marca distancia con producción de América TV

Tras el éxito del reality virtual ‘Te Reto En Casa’, la productora Sinargollas estrena este domingo 7 de junio a las 10:00 a.m su nuevo reality juvenil: ‘In THe Jaus’. Aunque contará con jóvenes modelos y actores, esta nueva producción marca distancia con Esto es Guerra.

“Este reality virtual es una propuesta diferente a los programas que el público está acostumbrado. En primer lugar todos los chicos están en contra que se muestre su vida personal o de pareja, algunos son profesionales o están terminando una carrera universitaria. Y desean demostrar que se puede hacer un programa difundiendo cultura general. El público podrá participar en las redes y ganar dinero en efectivo”, adelantó el productor José Dammert.

‘In The Jaus’ será emitido en todas las plataformas virtuales de Sinargollas los domingos a las 10:00 a.m y los jueves a las 10 de la noche. El reality juvenil presentará a varios roomies que desde sus casas y cumpliendo el aislamiento social como se debe, realizarán retos de bailes challenges, actuación, deportes y, sobre todo, responderán a preguntas de cultura general para demostrar sus conocimientos.

Los ocho participantes que prometen apoderarse de todas las redes sociales son el actor y ex integrante de Combate Jassir Yunis, Bernardo Scerpella, el piloto Bruno Morales Lamarque, La Chumpi, Daniella Stornaiuolo (actriz y comunicadora), Daniella Hernandez, la arquitecta y actriz Vicky Madrid (grabó el piloto de la novela ‘Princesas’ pero lo descartó participacipar para culminar sus estudios) y el cantante Lucciano Murúa.

‘In THe Jaus’ estrena su primer programa: domingo 7 de junio a las 10:00 a.m. Estreno del segundo programa: jueves 11 de junio a las 10:00 p.m.