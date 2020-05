Lesly Castillo conmovida por muerte de 'Richi Boy': "Me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí"

“Qué triste noticia no lo puedo creer la última vez que me llamaste me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir”, estas fueron las primeras palabras de la modelo Lesly Castillo en Facebook sobre la muerte de su amigo Richard Aguirre, más conocido como ‘Richi Boy’.

Lesly Castillo utilizó su cuenta de Facebook para compartir un conmovedor mensaje al conocer sobre la pérdida de 'Richi Boy'. La publicación estuvo acompañada de unas fotografías en el espacio televisivo La Noche es Mía.

“Qué triste noticia no lo puedo creer la última vez que me llamaste, me dijiste que no sabías si ibas a sobrevivir y yo no te creí, no te hice caso, pensé que solo era tu depresión. Me entristece saber que no estarás con nosotros”.

“Me da bronca que no te dieran la oportunidad que no te hayan tomado en cuenta porque la TV es una basura, te botan y hasta conseguir trabajo, sé todo lo que pasabas amigo, sé que no solo estabas mal por eso”.

Asimismo, Castillo contó que ‘Richi Boy’ pasaba por un mal momento en el aspecto sentimental. “La pérdida de tu pareja es demasiado doloroso”, agregó.

“Gente que sí tiene talento tiene que irse; discúlpame, no pensé que pasaría esto, lo único que quiero es que descanses en paz ‘Richi Boy’", finalizó Lesly Castillo.

Lesly Castillo anuncia fallecimiento de 'Richi Boy'