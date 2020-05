Jacky Bracamontes impacta al mostrar cómo quedó su abdomen tras su cirugía [FOTO]

La actriz Jacky Bracamontes sorprendió a sus fans con su reciente publicación. La figura de televisión mostró por fin cómo quedó su abdomen después de someterse a una cirugía.

La estrella de telenovelas se sometió a una reconstrucción de senos, liposución y marcaje abdominal después de cuatro embarazos. Es por ello que sus fans ya contaban los días para ver los resultados.

Luego de casi siete horas de operación y varias semanas de reposo, la actriz se mostró satisfecha de los resultados.

Es por ello que decidió mostrarlo a través de su cuenta de Instagram. Vestida con un top deportivo, la actriz posó para la foto, la cual posteriormente publicó y alcanzó la rápida reacción de sus seguidores.

"Que genética tan envidiable por Dios 5 niñas y mira su abdomen", "Qué cuerpazo", "Sencillamente divina", "Espectacular", se puede leer.

Pero como nada es perfecto, también escribieron los famosos haters, caracterizados por criticar a aquel que hace una publicación.

"¿Por qué no se te ve el ombligo?", "No se le ve cambio alguno", "Pues el cirujano no se ve muy bueno", escribieron.

Sin embargo, lo que es innegable que es que Jacky Bracamonte luce feliz y radiante, contenta con su elección de haberse operado y eso es lo importante. La artista tuvo 4 embarazos, de los cuales uno fue de gemelas.