¿Jacky Bracamontes y William Levy trabajaran juntos en nueva telenovela de Telemundo?

Jacqueline Bracamontes impactó a sus seguidores al hablar sobre la cercanía que le gustaría tener con su expareja William Levy.

Pese a las diferencias del pasado por el engaño del cubano, la intérprete siempre ha demostrado la química con él que podría volverse a repetir en la nueva producción de Telemundo.

Jacqueline Bracamontes y William Levy

Una de las parejas de actores con más éxito por sus protagónicos en un melodrama que derrochó pasión y amor fue los exsalientes.

Pues, en 2009 causaron furor cuando participaron en Televisa con Sortilegio, traspasando la tracción fuera de las pantallas, convirtiéndose en una de las parejas más solicitadas.

¿Jacqueline Bracamontes y William Levy actuarán juntos de nuevo en una telenovela?

Luego de 10 años, la posibilidad de que ambos vuelvan a trabajar juntos se comenzó a especular tras la última declaración de Jacky, quien dijo que le gustaría participar en la moderna novela Café con aroma de mujer donde protagoniza William Levy.

"Hacer una participación especial me encantaría, si no es esa ya hay otras propuestas por ahí", reveló la artista a Suelta la sopa.

Además, acotó: "Créeme que si no estoy ahí de todas formas voy a ser la primera que va a estar pegada a la televisión viendo ese proyecto".

¿Por qué William Levy y Jacky Bracamontes se separaron?

De acuerdo al libro autobiográfico que escribió la mexicana en 'La pasarela de mi vida', Levy y ella estuvieron conociéndose por un tiempo.

"Él me había dicho ‘yo no estoy con mi mujer, estamos separados' por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba. Sabía que su situación era complicada, que tenía un hijo y yo no quería formar una familia con una persona que ya tenía hijos pero había mucha química, nos llevábamos muy bien, nos la pasábamos muy bien juntos, nos divertíamos muchísimo", indicó la conductora de La Voz.

Sin embargo, se llegaron a separar cuando el actor le confesó de un momento otro que sería padre por segunda vez tras estar embarazada Elizabeth Gutiérrez.