Jacqueline Bracamontes reveló lo difícil que fue trabajar con su ex Valentino Lanús.

Sabemos que es complicado trabajar con una expareja, ahora imagínate lo difícil que sería protagonizar una telenovela con él y encima tener que besarlo. Pues, esto le sucedió a Jacqueline Bracamontes con Valentino Lanús.

Después de terminar su relación con Valentino Lanús, Jacqueline Bracamontes tuvo protagonizar junto a su exnovio la telenovela “Las tontas no van al cielo”.

Jacky fue invitada al programa “Netas Divinas” y contó lo difícil que fue para ella trabajar en la misma telenovela con su ex.

“Yo duré 4 años y medio con Valentino, terminé con él y después de eso me invitaron a hacer Las tontas no van al cielo con Jaime Camil y con él de protagonista. La cosa aquí es que no nos llevamos mal porque él me cae muy bien, pero pues de todas formas era mi ex. No estaba tan reciente pero sí era complicado”, reveló la esposa del piloto Martín Fuentes.

Esta incomodidad no fue porque hayan terminado mal, sino porque tenía que besarlo frecuentemente y ella ya tenía una nueva pareja.

“De alguna forma se sentía como natural, pero fue complicado porque yo ya tenía novio”, señaló la recordada Maribel de ‘Rubí’.

Cabe recordar que, Jacqueline Bracamontes y Valentino Lanús iniciaron su relación en el 2000 y duraron cuatro años juntos.