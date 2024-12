Brunella Horna se va del Perú junto a Richard Acuña tras renunciar a 'América Hoy'

"No voy a continuar junto a ustedes, ha sido una decisión muy complicada para mí (...) Cuando yo ingreso me llama Papá Armando y ya es mi rutina, le dije 'claro, voy a continuar', tengo el apoyo de mi madre y esposo. Es complicado, tengo un bebito muy pequeño, lo he dejado con fiebre, solo, y quisiera estar con él mucho más tiempo, quiero tomarme este año para estar con mi bebito", dijo entre lágrimas.