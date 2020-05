André Silva: "Pold Gastello ha tenido una leve mejoría, estamos en contacto con los médicos"

¡Una noticia que sacudió a los actores! Pold Gastello se encuentra internado en UCI y aunque está estable, su estado de salud es preocupante tras dar positivo al coronavirus. Ante ello, Del Barrio Producciones de Michelle Alexander, lugar donde ha trabajado por muchos años se ha hecho cargo de los gastos de su recuperación.

André Silva, actor y director del Taller de Talentos y Gerente de Comunicaciones de Del Barrio, expresó su sentir y también detalló a Wapa.pe que la productora se encuentra en contacto directo con los familiares de Pold Gastello y con los propios médicos.

"Nuestro sentir es de preocupación absoluta a todo lo que se está viviendo, estamos en una crisis, el sistema de salud está colapsando. Sobre Pold, la productora ha asumido los gastos de su tratamiento, ha tenido una leve mejoría, estamos en contacto directo con la familia y médicos de la clínica, y esperemos que día tras día se pueda revertir y que tengamos a Pold nuevamente en la televisión", indicó André Silva.

André Silva ha trabajado en muchas oportunidades con Pold Gastello, es por ello que se mostró afectado por la situación que enfrenta el artista de 52 años.

"Pord Gastello es un gran actor de teatro, cine y televisión. La gente lo admira y quiere mucho. Yo en lo personal lo admiro mucho por ser un actor humilde y consecuente. Ha dedicado su vida no solo a la actuación sino de también a trasladar sus conocimientos a muchos jóvenes, y motivarlos ha desarrollarse en este ámbito", indicó.

El actor de “Señores Papis”, "Mi amor el wachimán", "Valiente amor", entre otros, se encuentra respetando cuarentena al igual que la mayoría de peruanos. Sin embargo, expresó su preocupación sobre la situación que viven los artistas, que se encuentran sin trabajo y no obtienen respuestas del Ministerio de Cultura.

“Me solidarizo con todos los artistas, estamos viviendo una crisis que nos afecta a los artistas. Aún no hemos recibido ninguna comunicación concreta del Ministerio de Cultura. Es un sector bastante vulnerable, que depende del público. Nosotros estamos tratando de organizarnos para poder sostener la situación", indicó el recordado Duque.

Finalmente, André Silva agradeció la reacción que han tenido los peruanos ante esta noticia. Como se recuerda, a través de las redes sociales, los actores peruanos se han unido para pedir ayuda económica para la familia de Pold Gastello, pues es el actor no es el único afectado. Sus hermanos también han dado positivo al COVID-19 y su salud es delicada.

"Los peruanos demuestran una vez más su capacidad solidaria. Su empatía, que no solo se preocupan por si mismos. En muchos lugares están saliendo adelante gracias al apoyo de los demás. Y eso se resalta", señaló.

Hermana de Pold Gastello pide por el actor y sus hermanos que también tienen COVID-19

Ruby Gastello, hermana de Pold Gastello, confirmó la situación que enfrenta el actor tras dar positivo al COVID-19. El reconocido artista se encuentra en cuidados intensivos, mientras que sus hermanos también luchan por su vida.

Como es lógico, Ruby se mostró bastante consternada por el actor. Sin embargo, a esta preocupación se suma la enfermedad de sus hermanos, quienes también se encuentran internados por coronavirus.

“Lo están apoyando con un respirador porque lo necesitaba de emergencia y ahora está en UCI”, dijo Ruby Gastello sobre el actor en el noticiero de ATV.

Su otro hermano se encuentra en el Hospital Alberto Sabogal y el otro, de 63 años, está luchando por obtener balón de gas.

“Fuimos al hospital Santa Rosa y mi hermano (mayor), como no tiene SIS, no nos dejaron entrar, además, no tenían punto de oxígeno y lo llevamos al Dos de Mayo donde nos recomendaron que compremos nuestro propio oxígeno y que era recomendable tenerlo en casa", indicó la hermana de Pold.